حادث تصادم يُصيِّب 10 على طريق الساحل

تسبب حادث تصادم وقع على طريق الساحل في إصابة عشرة أشخاص بإصابات مختلفة تراوحًت مابين المتوسطة والخفيفة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة خمسة نجوم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود عشر حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت سبع حالات متوسط وحالة خطرة إلى مستشفي النور التخصصي ونقلت حالتان إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.