أحرق زوجته حية.. بسبب صورة سيلفي!

قام زوج غيور بغمر زوجته في سائل البنزين، قبل أن يشعل النار ويحرقها، بعد نوبة من الغيرة انتابته؛ لرؤيتها تنشر بكل براءة صور سيلفي على الفيسبوك، من دون أن تتوقع تلك النتيجة القاسية.

وتشاتوران تارين (28 عاماً) متزوج من نيدنافا نيانخول (26 عاماً) منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، قبل أن يصبح الزوج غيوراً أكثر من اللازم ومسيئاً للزوجة.

وفي ديسمبر الماضي نشرت نيانخول ثلاث صور “سيلفي” بريئة على صحفتها الشخصية بالفيسبوك، أشعلت نار الغيرة في قلب زوجها، الذي بدوره قام بإشعال النار في الزوجة.

وقد حاولت الزوجة، وهي أم لطفل واحد، الفرار لكن الزوج الغيور داهمها بصبّ البنزين وإشعال النار، وذلك في منزلهما في أمفوي تشيانغ خام، بشمال تايلاند.

وعانت السيدة نيانخول من حروق مروعة في جميع أجزاء بدنها والوجه، واحتاجت ثلاث عمليات طارئة، ولا تزال تنتظر المزيد في الأشهر المقبلة.