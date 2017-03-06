طفل في كيس نفايات

عثر أحد المقيمين في محافظة القريات أمس الأول على طفل حديث الولادة في سوق النساء.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس بأنه في تمام الساعة الخامسـة والنصف من عصــر السبت، تبلغت شرطة محافظة القريات من أحد المقيمين عن وجود طفل حديث الولادة ملقى في أحد الممرات بسوق النساء بالمحافظة داخل كيس نفايات.
و أضاف النومس» على الفور جرى الانتقال برفقة المختصـــين والطبيب الشرعي ورفع الاثار وما زال البحـــــث والتحري جارياً وإشعار هيئة التحـــقيق والادعــاء العام بحكم الاختصاص».
من المسؤول عن تعريض حياة هذا الوليد للخطر ، من يصدق ان يحدث ذلك فى بلاد الحرمين ، ليس الحديث عن الوالدين الذين كانوا السبب فى خروج المولود الى وجة الدنيا ولكن عن التشدد والتطرف الذى يدفعهم الى ارتكاب جريمة القتل المتعمد للهروب من العقاب ، لابد ان هنالك من وسيلة للحفاظ على حياة من ياتون الى الحياة ولا يجدون الأب والام الذين يلقون بفلذة كبدهم الى الشارع وأكياس الفضلات ، الامر يحدث فى كل ارجاء العالم بداعي الغريزة والشهوة ولكن هنالك سبل ووساءل لحماية من يقدم الى الحياة وبدون ان يتسبب فى ملاحقة وعقاب الأبوين ، آيس الامر تسويغ للعلاقات الغير شرعية ولكن النظرة الى نتايج تلك العلاقات من الضعف والجرااءم وإلا كنّا مشاركين فى عملية قتل هؤلاء اللقطاء