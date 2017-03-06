طفل في كيس نفايات

عثر أحد المقيمين في محافظة القريات أمس الأول على طفل حديث الولادة في سوق النساء.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس بأنه في تمام الساعة الخامسـة والنصف من عصــر السبت، تبلغت شرطة محافظة القريات من أحد المقيمين عن وجود طفل حديث الولادة ملقى في أحد الممرات بسوق النساء بالمحافظة داخل كيس نفايات.

و أضاف النومس» على الفور جرى الانتقال برفقة المختصـــين والطبيب الشرعي ورفع الاثار وما زال البحـــــث والتحري جارياً وإشعار هيئة التحـــقيق والادعــاء العام بحكم الاختصاص».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٢٠) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)