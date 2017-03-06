خالد السيف
حين يزعم «الأتباعُ» أنّ شيخَهم هو «الشريعة»!!
هل يُمكن لمثل هذا أن يقع؟!
نعم.. وقد حدث فيما مضى بما يفوق الحصر! وهو لم يزل بعْد يقع على نحو ما قد كان لدى»سلفنا» من ظُلمٍ/ وتعصّبٍ/ وفجورٍ في الخصومة وافتئاتٍ على الدين ظاهره النّصرة للشريعة وفي باطنه الانتصار لحظوظ النفس!.
على أيّ حالٍ.. فإنّه ليس لي ممّا عنونتُ به المقالة إلا محض النقل عن الشاطبي إذ أشار إلى ذلك بقوله «والرابع: رأي المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة! بحيث يأنفون أن تُنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم حتى إذا جاءهم من بلغ رتبة الاجتهاد وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير وفوّقوا إليه سهامَ النقدِ وعدوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل بمجرد الاعتياد العامي. ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق من هذا الصنف الأمرّين حتى أصاروه مهجور الفناء ومهتضم الجانب لأنه من العلم بما لا يَدَي لهم به «الاعتصام 2/348.
لا جرمَ أنه قد تبيّن لك فيما قرأتَه تواً للشاطبي أنّه ما من شيءٍ قد تغيّر بين ما كان سابقاً/ وما يجري لاحقاً ما يسعك معه القول – بشيْ من جزمٍ – إنما كان الشاطبي يتحدّث عمّا نعيشُ بعضاً من تفاصيله أيامنا هذه لكنتَ «مصيباً» إن هي إلا الأسماء التي اختلفت والمواقع الجغرافية فيما الأدوات ظلّت هي ذاتها المتّخذة في خوض «المعارك» تشاجراً فيما بين حماة «الشريعة»! حتى ألفاظ «التجريم» هي الأخرى لم يطلها شيءٌ من التّغير إذ أبقيناها بنقاء «صلفها» جرياً على هدي من سلف كما اجترحها قبلاً «الرعيل الأول» من فلول المتعصّبة!
ولتتضح الحالةُ التي كانت عليها سلطةُ «سلفِنا» (العوام) بأزٍّ/ دفعٍ من «شيوخهم» لا بدّ من معرفة ما الذي جرى للإمام بقي بن مخلد حتى كان من الهيّن بالمرّة أن ينعت بالزنديق والمتنكب لسبيل شيوخ الاستقامة!!
لنقرأ جميعاً: (الفقه المالكي كان هو الذي يسود الأندلس وبلاد المغرب على وجه العموم، فيما كان الناس يرجعون في الحديث إلى الموطأ للإمام مالك.. وعلى عادة «المحدثين» نفر بقي بن مخلد إلى بغداد وغيرها من بلاد المشرق ليتحمّل علم الحديث ويتفقّه في الدين.. فلما رجع إلى الأندلس وكان معه نسخة من «المصنف» لابن أبي شيبة فأخذ الناس يقرأون عليه «المصنف» وحينما رأى فقهاء المالكية هناك إقبال الناس عليه ثارت ثائرتهم وأنكروا عليه ولم يصبروا على اختلافه في رأيهم ومسائلهم ومذاهبهم ولم يتسامحوا له بل نهضوا لمخالفته بالشدة وأذنوا بالحرب ضده.. ووصل الأمر إلى أنّ هؤلاء الفقهاء أثاروا غضب العامة حتى وجد نفسه مضطراً – وجِلاً – يمكث في بيته مرعوباً منهم خشية «القتل» وقد أفلحوا قبلاً في إيقاف قراءة كتاب «المصنف» عليه إذ رموه بالزندقة والخروج عما كان عليه سلفهم الصالح.
فلما بلغ الأميرَ الأموي محمد بن عبدالرحمن الخبرُ لم يجد بدّاً من التّدخل لإنقاذ الإمام من «قبضتهم» وطلبه إليه وما لبث أن عقد المناظرة بينه وبين شيوخ المالكية بين يديه وقُرئ «المصنف» جزءاً جزءاً.. وانتهى الأمر إلى انتصار الإمام بقي بن مخلد إذ انتهت المناظرة بتفوقه وإفحامه لهم والإذن له تالياً بالتحديث ونشر علمه كما يشاء.. وفي المناظرة نفسها التفت الأمير لخازنة كتبه وقال: هذا الكتاب – وكان بين يديه المصنف – لا تستغني خزانتنا عنه فانظر في نسخه لنا» ثم أشار إلى بقي بن مخلد بشيءٍ كبير من إجلال وقال له: أنشر علمك واروِ ما عندك.. وثرّب على شيوخ المالكية عملهم ونهاهم أن يتعرضوا إليه لا بتأليب ولا بقدح..)
وكان على رأس المناؤيين لبقي بن مخلد الفقيه المالكي المشهور «أصبع بن خليل» ذلك الذي تولّى قضاء الأندلس لنصف قرن – خمسين سنة – تامة تامة!! هو نفسه ذلك الذي انتهى به تعصبه إلى الجرأة على وضع أحاديث على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم – كذباً – وفي سبيل الانتصار لمذهبه!
وقد حُفظ عنه القول بـ «لأن يكون في تابوتي رأس خنزير أحب إلى من أن يكون فيها كتاب المصنف لابن أبي شيبة»!!
لمن شاء منكم قراءة «واقعنا» بعيونٍ تاريخيّةٍ فليقرأ تفصيل محنة بقي بن مخلد في سير أعلام النبلاء 13/288؛ 290 ولسان الميزان1/458 ونفح الطيب 3/273 وترتيب المدارك 3/143 وتذكرة الحفاظ 2/630.
وراعي الشاةِ يحمي الذئب عنها
فكيف إذا الرعاة لها ذئاب
من أشد الأضرار التي وقعت على الفقهاء / العلماء النابهين / المجتهدين / المتفقهين في مقاصد الشريعة الضرر الذي مرده الغيرة من النظراء..وإن المرء ليستغرب كيف لعالم يعرف شرع الله يقوم بالتدليس لينتصر لنفسه ، وهو يعلم أنه يدلّس ، وهنا نستدعي قول ذي النورين – رضي الله عنه ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) ..أين التقوى ؟ وهل غيرة وحسد العلماء أكثر ضرراً من غيرة وحسد الجمع الغفير ؟ وما الطرق المناسبة لحماية الناس من حسد وغيرة المأزومين ، المتعصبين ، من الفقهاء الذين ينتصرون لأنفسهم أكثر ممّا ينتصرون للحق ؟! وكيف يتبين للإمام / الحاكم / الناس القول الفصل من غيره من الأقوال ؟
قول على قول
الدكتور/ خالد السيف عمت صباحا ايها الشيخ الجليل وبعد،، ما تفتأ أثابك الله من حين لآخر تنقل لنا من الكتب الصفراء التي تعج بها مكتبتك علي ما يبدو يا أخي الفاضل الكريم نحن اليوم في ألقرن الواحد والعشرين قرن ثورة المعلومات قرن العلم الصحيح قرن إرتقاء الأنسان إلى اعلى درجات العلم والمعرفه رباقي كل العلوم المفيده للبشر وللحيوان والحجر زمن الحضاره والرقي في كل شيئ تقريباً بلادنا الغاليه وقادتها الغاليين ايضاً وفقهم وحفظهم الله يتطلعون هم ايضاً الي نقله نوعيه للبلاد واعباد إالى مستقبل مشرق باسم لنواكب ونلحق بقطار الحضاره والمدنيه والمهم والأهم سعادة ورفاهية الوطن والمواطن لذا اتت بالأنتقال الوطني ٢٠٢٠ ورسمت خطة رؤية ٢٠٣٠ المباركه وهنا يأتي دور المشاركه من كل صاحب رأي وقلم ناضج أن يساهم في طرح أفكاره واراؤه بالمشاركه الفعاله المفيده لتحقيق اهداف خطة رؤية ٢٠٣٠ المباركه ، أخيراً كلٍ حر فيما يكتب وعلينا إحترام ما يكتب او ينقل من كتب وسير عفى عليها الزمن فهذا شأنه ،
آخر الكلام :
كلٌّ حر فيما يراه صالحاً وما هو غير مفيد فكل لديه عقل خصوصا إذا كان هذا العقل قد صُبِغَ بالرعي رالأداك والثقافة الراقيه والعلم ألحديث المتطور والّذي هو يتماها ويتماشىمع زذم الخاضر ويحاكي المستقبل المشرق القادم ويشارك فيه إذا امكن إذا…
سلام يا دكتورنا البيطري العزيز..
خاد ليس بدكتور.
ليس في مكتبة خالد كتب صفراء – وأنت تعلم ذلك – ولكنك تنتصر لغيرك لترضي بعض الناس..
رباقي = صحتها وباقي.
الغاليين = الغالين .
واعباد = والعباد.
بالرعي = بالوعي.
رالأداك = والإدراك.
يتماها = يتماهى.
زذم = زمن.
الخاضر = الحاضر.
تحية لك – ولا تؤذينا في كاتبنا بالهراء غير المنضبط ..
فضلا يتبع
ما أمكن إذا
هل يمكن لنا أن نصنّف فقهاء بني العباس على أنهم أقل تعصّبا من فقهاء بني أميّة – ولماذا ؟
وهل يصح القول بأن فقهاء فرقة من الفرق (وما أكثرها) أقل أو أكثر تعصبا / انتصارا للنفس من غيرهم ؟
ولماذا يلجأ فقيها ما للانتصار للخطأ وهو يعلم أن هناك رقيب وعتيد ومحاسبين وجنة أو نار ؟ من يفيدنا في هذا الباب ؟
فضلاً يتبع
إذا أُتِيحت له فرصة المشاركه افعاله الهادفه للبناء والتشييد للمستقبل المشرق القادم وتحقيق اهداف وطموحات رؤية ٢٠٣٠ المباركه ،، أمّا العوده إلى المضي السحيث كزمن (بقي بن مخلد / واصبع بن كليل الذي تولّى ألقضاء نصف قرن كما تفضلت وقلت ).
فضلا وكرما تصحيح
إلي الماضي السحيق
وشكراً ألف.
تحياتي لك ياشيخ خالد …مقالك بحث عن من يزعمون أن الشيخ هو الشريعه ؟!!..
أخي الفاضل كلما خالف نص القرآن فهو باطل وكلما خالف الصحيح من السنه فهو باطل وكلما خالف العقل فهو باطل إلا إذا ورد نصا في القرآن…ومن أقوال الإمام الشاطبي صاحب عنوانك يقول أقوال كثيره ولكن إذا أردنا أن نقبلها أو لانقبلها …نعرضها على النص القرآني أو على الحديث الصحيح أو على العقل السليم ….فإن قبلها الأول فهو روى مافي القرآن ولم يجتهد وإن روى شيئا يوافق السنه الصحيحه فهو راو…وإن روى شيئا ليس في القرآن أو الحديث وموافق للعقل فهو مجتهد ذو عقل نير …ونقرأ بعض ماروي عنه لنفهمه اكثر….ونقتطف منه مايلي ”
” إنه نهى عن “الاعتراض على العلماء” ووضع لذلك فصلاً مستقلاً فقال:
(المسألة الثالثة: ترك الاعتراض على الكبراء محمود، سواءً كان المعترَض فيه مما يُفهم أو لا يُفهم)[5/393]
ثم ساق منظومة من الآيات والأحاديث للاستدلال على هذه القاعدة ثم قال:
(فالذى تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق، والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع، إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها؛ أن لا يواجَه بالاعتراض والنقد، فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح) [5/400]
ويظن هؤلاء بربط في غاية الغرابة…
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ويظن هؤلاء بربط في غاية الغرابة أن “الشاطبي امتداد لابن رشد”، ويضعونهما في منظومة تشريعية وفلسفية واحدة، ويقول بعضهم أن منهج الشاطبي في “أصول الفقه” هو العمل المكمل لمنهج ابن رشد في “الفلسفة”، وأنهما يشكلان منظومة تشريعية جديدة، وهذا الكلام عكس الواقع تماماً، فالشاطبي مارس قطيعة مع ابن رشد وليس امتداداً له، وفكرة أنه امتداد له لا يقولها من قرأ الموافقات فعلاً، فالشاطبي لديه موقف حاسم في رفض طريقة ابن رشد، وكان الشاطبي يحتج في مناهضة طريقة ابن رشد بمنهج السلف، ومن ذلك قول الشاطبي:
(وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه بـ”فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال” أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها، ولو قال قائل “إن الأمر بالضد مما قال” لما بعد في المعارضة، وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها، أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن، يشهد لهم بذلك النبي r والجم الغفير؛ فلينظر امرؤ أين يضع قدمه) [4/198]
بل اعتبر أن البحث الفلسفي لا يزيد المرء إلا خبالاً …..
أما قولك عن العالم المشرقي بقي بن مخلد الذي جاء للأندلس ومعه المصنف وما عاناه من العلماء هناك ووقوف الخليفة معه ومساندته؟!!…أما…
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أما قولك عن العالم المشرقي بقي بن مخلد الذي جاء للأندلس ومعه المصنف وما عاناه من العلماء هناك ووقوف الخليفة معه ومساندته؟!!…أما تدري ماذا لعب المستشرقون بتراثنا وماذا عدلوا وبدلوا وحرفوا وصحفوا …وقبلها في العراق ماذا حرف وصحف وبدل الفرس ؟!!!..وباختصار شديد نحتكم إلى النص القرآني وما ورد من حديث لايتعارض مع القرآن ولا مع العقل والفطرة السليمه …
أما اصبغ بن خليل فإنه متهم بالكذب ؟!!.،والله أعلم و قد يكون حرف المستشرقون أقواله لجعله يمثل ويطابق عهد الفاطميين في مصر وفي المغرب ؟!….كأنه متناغما مع علماءهم بعلماء الاندلس لغاية في نفس يعقوب ؟!!…، لك تحياتي ياشيخ خالد …
أبو عبدالله الاصلي ،.،
وعليك السلام ولم لم وِلِمْلام يا احد ضيفاني في الفناء الملحق بالعياده يا دعشوش المغشوش (غرماالله ) عموما تريد ان تطبل للدكتور/ خالد ،، أجزم أنّه في غنىً عن تطبيلك وتزميرك يا صاحب بو زِمِيريِن وشكراً لك يا دعشوشنا بو زميرين العزيز .
الشيخ خالد الأصولي المفكر والفقيه واللغوي الباهر بهذه المقالة يؤكد لكم ان عيوبنا امتداد لما كان فينا من قبل
وسوقه لأنموذج بقي بن مخلد ولكلام الشاطبي يؤكد من خلاله انه هاكلام لو قاله خالد السيف او غيره لطعن به واتهم بدينه
يعني انه نقد قاس لوضعنا وللدهماء ولكن بعيون السلف فقط
احسنت احسنت كثيرا وفي كتب السلف علاج للظواهر التي عندنا والى الان فينا من يرى شيخه ومذهبه هو الشريعة وان ما عليه الباقون انحراف وليس على منهج السلف
وحكاية معاناة بقي بن مخلد شاهد على ان تاريخنا مع المتفقهه والمفتين وتوظيف العوام او كما قال الكاتب سلطتهم ما زال هذا الوضع قائم
شكرا للكاتب هذي هي عللنا وامراضنا لم يتغير شيء وان اخراج مثل هذه الدرر من تاريخنا يكشف للعوام ان الحق ليس مع واحد دون الاخر وانه لا يصح الاقصاء لكون الاخر ليس على مذهبك بل لعل معه من الحق اكثر مما معك ولعل فيما يقوم به نصرة للدين والشريعة اكثر مما تظن نفسك تفعله
العنوان وحده كاف لتسلط الضوء على ابرز أسباب خلافاتنا وحالات الاقصاء عندنا لدى الاخر وتعصبنا واذا كان بلسان الشاطبي فلا مؤخذة حين الزعم بأن هناك بيننا من يرى شيخه هو الدين ويعادي من ينتقد شيخه او يقول عنه انه ضعيف علم وتحصيل
ويبقى سؤال مهم على فحوى هذه المقالة الرائعة وهو أين طلاب العلم ومشايخنا من قراءة ما كتبه الشاطبي وما حصل لبقي بن مخلد وغيره لأن مثل هذا لو نشر بين يدي طلاب العلم وبحلق الدرس وبخطب الجمع استفاد الجميع وعلموا خطئهم وانهم بحاجة إلى اعادة نظرهم في مواقفهم م ن الآخر بناء على اختلاف مذهبه او ان له قول يخالف ما نحن عليه