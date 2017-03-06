يُحكى أنه كان هناك شاعرٌ من العصر الجاهلي يُقال له «قُصيعة بن مداد القلشمي» من قبيلة «قلشم» التي قيل إنها استوطنت بطون الشعاب، ومجاري الأودية، وأماكن تجمع السيول، فغرقت «بضحى» نتيجة العمران العشوائي، وانعدام البنى التحتية لتصريف مياه الأمطار. الحديث هنا عن الشاعر «قُصيعة» الذي قيل إنه نظَّم معلَّقة، حملت اسم «البطالة». وصف «قُصيعة» في معلَّقته تلك رحلته الأولى عندما استقل الطائرة «إيرباص 777» إلى مطار «هيثرو» لدراسة الدكتوراة في «اقتصادات الطاقة» بجامعة لندن، وكيف أنه انتقل من المطار إلى حي «بادنقتون» في القطار السريع، وتناول عشاءه في شارع «الإيجور روود»، من ثم «شيَّش» أرجيلته المفضلة هناك. ما أدهشه أن تلك الأرجيلة «اللندنية» لم تختلف في الطعم ولون مياهها «الآسن» عن الأرجيلة «القلشمية»، ثم انتقل للعيش مع عائلة إنجليزية، واصفاً تلك السنوات التي قضاها في لندن ما بين الدراسة النظامية والتنقل لتعلم المجهول. حصل «قُصيعة» مؤخراً على الدكتوراة، وعاد مسروراً بما أنجز، وله الحق في ذلك. لم تدم فرحته طويلاً فقد صُدِمَ بتصريح مسؤولٍ، تحدث فيه عن شحِّ الوظائف، ووجود البطالة، معللاً ذلك بأن «الدويلات» الضاربة في التاريخ، كانت تُعاني من البطالة، كما هو واقع الحال، في رسالةٍ موجَّهةٍ إلى الجميع من قِبل ذلك المسؤول، مفادها أن عليهم التعايش، وتقبُّل الوضع أسوة بمَنْ سكن القبور، فمَنْ كان يحمل درجة البكالوريوس في التجارة البينية «مبادلة منتج بمنتج آخر لشحِّ العملة، أو انعدامها» قد لا يجد وظيفة في القطاعين العام والخاص آنذاك، وعليه الالتحاق بتجارة الشتاء والصيف، وقِس على ذلك.

ولأن «قُصيعة» مُختص في علوم الاقتصاد والطاقة، فهو يُؤمِن بأن الاقتصاد ما بين «مد وجزر» مثل طبيعته نتيجة المؤثرات العالمية، وسعر منتجات الطاقة والبترول، ولكن ما «فقع» مرارته، هو تعليل ذلك المسؤول،. مات «قُصيعة» وترك وصية، قال فيها «أنصح الوزراء وصُنَّاع القرار بتوخي الحذر عند الحديث للعامة في شأن يتعلق بحياتهم ومعيشتهم ومآلهم، للوزراء الحق في نشر الحقائق ذات الصلة، وإن كانت مؤلمة، ولكن ما ليس لهم به حق هو التعليل الشخصي والسطحي والفوقي أثناء تصريحاتهم، فلا حاجة لتبرير مُسطح ومُفلطح ما لم يكن لهم يدٌ في ذلك، وهنا عليهم الشجاعة بتحمُّل المسؤولية وتبِعاتها، وهنا أرى – ومازالت الوصية للمُودِّع- ضرورة وجود برنامج تدريبي مكثف لصُنَّاع القرار، يتضمن تطبيقات العلوم السلوكية في الشأنَين السياسي والاقتصادي، وبناء مهارات التواصل الفاعل لمجتمع متكامل». هنا ثارت قريحتي الشعرية، ونظمت معلَّقة أخرى من بيت واحد فقط:

لقد كان «قُصيعة» مُحقاً في وصيته … بتلك الوصية يُصبح التصريحُ ذا شأنٍ.