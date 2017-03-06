«التعليم» تعتمد مواعيد التسجيل في «نور» للمستجدين

اعتمدت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ الذي بدأ أمس الأحد الموافق 10/ 9/ 2017م تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وجاء في تعميم أصدره وزير التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول و التسجيل بشأنهم وإبلاغها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة) والمدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية وروضات الأطفال التابعة.

وأوضحت الوزارة قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

– الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال:

1. يحق التسجيل في هذه المرحلة للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي وحتى سن السادسة.

2. الطفل المستحق للتسجيل هو من كان تاريخ ميلاده 1435/12/20هـ الموافق 2014/10/14م و لم يبلغ سن السادسة.

3. أي طفل بلغ سن السادسة لا يقبل في مرحلة رياض الأطفال.

4. يبدأ تسجيلهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام عن طريق الروضات ويغلق بتسديد الشواغر بالروضة والأولوية لمن يسجل أولاً.

– الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي:

1. طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/1439 هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوما فقط.

2. طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوما كحد أعلى بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير.

وأشارت التعليم أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور: https://noor.moe.gov.sa ، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيين، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاما لغاية 15 عاما ولم يفتح بها مدارس إلا مؤخرا ولا يوجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصة.

من جهة ثانية وقع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، و رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في مقر وزارة التعليم بالرياض، أمس، اتفاقية تفاهم، وذلك انسجاماً مع رؤية هيئة الهلال الأحمر السعودي في المشاركة في نشر الثقافة الصحية والإسعافية الطارئة؛ وحرصاً من وزارة التعليم على توفير مناخٍ آمن وتقديم الخدمة الصحية سواء الاعتيادية أو الطارئة لجميع منسوبيها.

وتعد المذكرة التي تستمر لثلاث سنوات قابلة للتمديد، باكورة التعاون بشكلٍ مؤسسي مع وزارة التعليم، حيث سبق للهيئة أن أبرمت عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات وطنية ومنظماتٍ دولية فيما يخدم توجهها ونجاح دورها المجتمعي والإنساني على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهة أخرى، وقع وزير التعليم في مقر وزارة التعليم بالرياض مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي يمثلها الدكتور عبد الله الربيش، وذلك عقب تدشينه فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 م تحت شعار (يداً بيد للوقاية من المخاطر) والمعرض المصاحب، و ذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان عبدالله العمرو، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد عبدالله القاسم وعدد من مديري الجامعات ومديري التعليم وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية بالأمن والسلامة، وتضمن حفل التدشين توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الأمن والسلامة، مع عدد من الهيئات والقطاعات ذات العلاقة بمجال الأمن والسلامة ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف.

وقال مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش إن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع حرص وزارة التعليم على حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير مناخ آمن وبيئة سليمة لجميع منسوبيها من خلال الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، وجهود جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل التي كان لها برامج مجتمعية مميزة ومن ضمنها برنامج دافع الوطني التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحصين المجتمع بدروع سلامة بشرية، ومساندة رجال الدفاع المدني لضمان السلامة المدنية بطرق آمنة وفق معايير جودة عالمية عن طريق تدريب أكبر عدد ممكن من منسوبي الجامعة والجهات الحكومية والخاصة وتأهيل العنصر النسائي، بالإضافة إلى كافة شرائح المجتمع على مهارات دفع أخطار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات وإدارة الحشود في حالات الكوارث والطوارئ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٣) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)