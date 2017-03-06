الشرقية: «حقوق الإنسان» يوزع 3000 نشرة توعوية

شارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، في فعاليات افتتاح اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة والتي أقيمت في معارض الظهران.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف بالهيئة عيسى الحسينان، أن الفرع شارك بركن تعريفي عن الهيئة، وخلال الفعالية توزيع أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من الكتيبات والمطويات والمنشورات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى حقوق الطفل، مضيفاً أنه تم من خلال الركن الإجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وذكر أن الهدف من مشاركة الفرع في المعرض هو التعريف بالهيئة وإبراز أعمال ومناشط الفرع في المنطقة الشرقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)