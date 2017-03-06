«تقنية الأحساء» تُدرِّب 60 مدرباً على معايير الجودة

نظمت الكلية التقنية في الأحساء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، برنامجاً تدريبياً بعنوان «التطوير في ضوء معايير جودة الأداء»، بمشاركة 60 مدرباً من مختلف التخصصات.

وقدم البرنامج كل من مشرف الجودة الشاملة في تعليم الأحساء عبدالمنعم الحسين، والمعلم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي منصور المنصور.

وقدم الحسين تعريفاً عن الاستراتيجية الوطنية للجودة، وأهمية الجودة في التعليم والتدريب من حيث ارتباطها بالإنتاجية والتحديات والمتغيرات، كما بين عدداً من الأساسيات للتحقيق، منها الوصف الوظيفي والتوثيق والأهداف القابلة للقياس والتدريب.

كما تحدث عن المتطلبات التي يجب أن توجد في الجودة كالدورات العامة والتوعية بالجودة وتوزيع وتحليل الاستبانات، واستعرض أساليب أداء العمل الصحيح، والإسلام والجودة، والجودة في التاريخ، وحاجة الجودة للتحليل النفسي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)