200 مشارك في المؤتمر العالمي الثاني لجراحة الرأس والرقبة في جدة

افتتحت أمس، فعاليات المؤتمر العالمي الثاني «لجراحة الرأس والرقبة، التي تستضيفها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، التي تهدف لمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب في هذا المجال، بحضور 200 مشارك من مختلف القطاعات الصحية، ونخبة من المتخصصين في هذا المجال عالمياً ومحلياً.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة خمسة أيام، إلى تدريب الأطباء المقيمين على العمليات الجراحية الشائعة، والجراحات الترميمية الخاصة بالرأس والعنق، وتمكينهم من عمل خطوات الجراحة كاملة على أعضاء بشرية استقدمت من مركز متخصص بالولايات المتحدة الأمريكية مجهزة طبياً وتشريحياً للتعليم الجراحي.

وأفاد نائب المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور عصام الزميتي، أن المعاناة الجسدية والنفسية التي يتكبدها المريض وأسرته والمجتمع بصورة عامة تعطينا مفهوما ًراسخاً للاهتمام وتنفيذ البرامج والأبحاث والدراسات حتى يمكننا التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة، لافتاً إلى أن التوعية الصحية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تخفيف الآم المريض على المدى البعيد، وتمكّن الأسرة من التعايش مع المريض خلال فترة المرض.

وأبان الدكتور الزميتي أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، تسعى من خلال برامجها العلاجية والوقائية والبرامج الأكاديمية،، وكذلك البحثية إلى تحقيق تكامل فريد من نوعه ليرتقي بالخدمة المقدمة للمرضى إلى أعلى المستويات المهنية المتخصصة، وتطبيق معايير عالمية للرعاية الطبية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٣) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)