مشاري بن سعود لمدير جامعة الباحة: تابعوا إنجاز المشاريع

أكد أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أهمية التعاون من قِبل الجميع على متابعة تنفيذ وإنجاز جميع مشاريع جامعة الباحة وفروعها بمحافظات المنطقة، وضرورة استغلال تلك المشاريع والإمكانات الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، والعمل الدؤوب للوصول بالجامعة إلى أفضل المستويات بين مثيلاتها من جامعات المملكة، متطلعاً لمزيد من النجاحات.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته بمحافظة المخواة، أمس، الدكتور نبيل كوشك، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديراً لجامعة الباحة.

وهنّأ الأمير مشاري بن سعود، الدكتور كوشك بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله لخدمة المنطقة وأبنائها، منوهاً بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة.

وتمنَّى التوفيق والسداد لمدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة للوصول بالجامعة ومخرجاتها التعليمية إلى المستويات المرموقة، والقيام بدورها في تأهيل الشباب والفتيات القادرين على المنافسة في سوق العمل.

من جانبه، رفع مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية، معرباً عن امتنانه لأمير منطقة الباحة على استقباله له والاستماع إلى توجيهات السديدة.

وأكد أن خدمة الوطن التي تعد واجبًا على الجميع، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع أبناء الوطن للعمل على تحقيق المنجزات بروح العمل الجماعي للوصول إلى الهدف المنشود.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)