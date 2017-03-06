إحباط تهريب 430 كيلوجرام حشيش مخدر

تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان خلال الفترة من ١٤٣٨/٥/٢٨هـ وحتى ١٤٣٨/٦/٥هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أنه تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، ونتج عن ذلك القبض على سبعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية، مضيفاً أن مجموع ما قبض يبلغ ٤٣٠ كيلوجراماً وخمسة جرامات من الحشيش المخدر.

وذكر أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)