دفع خطأ طبي وكثرة نسيان الأدوات الجراحية في جسم المريض، أحد الطلاب في الأحساء إلى ابتكار «طاولة الجراح»، وحصد بها الميدالية الذهبية في ملتقى العلوم الـ22 للشباب الخليجي.

وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي (20عاماً) والذي يدرس في السنة الثانية «تخصص محاسبة» في الكلية التقنية بالأحساء لـ»الشرق»، إن الفكرة جاءته بعد تعرض إحدى قريباته لخطأ طبي فادح بنسيان «الشاش» في بطنها.

وعن بدايته الأولى مع المشروع، ذكر»أثناء ولادة إحدى قريباتي بعملية قيصرية، نسي الدكتور الشاش في الرحم، وظلت بعدها تشعر بالألم، وبعد مراجعتها للأطباء أوضحوا لها أن الأمر معتاد بعد العملية، ولكنهم اكتشفوا بعد فترة نسيان الشاش الطبي».

وأضاف «شقيقتي قالت لي أنت مبتكر، وعليك أن تبتكر لنا شيئاً يحل هذه المشكلة في العالم، وبالطبع يعود الفضل لله سبحانه وتعالى الذي هداني إلى هذا وإلى الوالدين وإلى شقيقتي، وإلى عبدالله الحسين ويوسف الخميس اللذين كانا معي منذ بداية المشروع، وإلى مدرسة الكفاح والكلية التقنية بالأحساء».

وأوضح النفيلي أن الطاولة تعمل على ثلاثة مبادئ، وهي: الاحتواء والتداخل، والألوان الفسفورية «الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم»، بالإضافة إلى منبه حساس والذي يعطي إشعاراً أو تنبيهاً لمدة خمس ثوانٍ بعد كل ربع من أرباع المدة الزمنية للعملية الجراحية، كما أن الشاش له آلية خاصة تعمل في حال أرجع الجرّاح الأدوات إلى مكانها كاملة أم هناك أداة ناقصة، وفي نهاية الخطوات تُفتح خانة غرز الخياطة.

وأكد أن همه هو كيفية إيصال فكرته للعالم، بهدف القضاء على الأخطاء الطبية، وزاد :»أشعر بالسعادة وأزداد فخراً عند عرض مشروعي في المشاركات بأني مواطن سعودي».

وأشار النفيلي إلى أن مشروعه لم يحصل على براءة اختراع، موضحاً أنه قدم لنيلها في المملكة ومجلس التعاون الخليجي والعالم، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها للموهوبين في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)