أمانة الأحساء تُطلق فعاليات أسبوع الشجرة.. الأربعاء

تُطلق أمانة الأحساء في متنزه الملك عبدالله البيئي، الأربعاء المقبل، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40، ولمدة خمسة أيام.

وذكر وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري، أن إقامة هذه الفعاليات تأتي امتداداً لفعاليات أسبوع الشجرة، التي تهدف إلى غرس مفاهيم تربوية وثقافية، التي ويتم تقديمها عبر عديد من البرامج المناسبة لجميع فئات المجتمع، بحيث يشمل ذلك إقامة «اكشاك الشتلات وأشجار الزينة، والمعارض الحكومية، وفنون تشكيلية، إلى جانب معرض فوتغرافي، ومسرح عام».

وأضاف أن المهرجان سيشمل عدداً من البرامج التعليمية والتوعوية بأساليب تطبيقية بجانب عمارة البيئة والحدائق والنباتات، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زراعة الشتلات وتجميل البيئة، مبيناً أن المهرجان يمثل أحد روافد الجذب السياحي للمنطقة وعنصر ترفيه للأسرة من خلال الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى تعزيز جوانب التواصل الإيجابي فيما بين العاملين في مجال عمارة البيئة والتشجير مع المجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٦-٠٣-٢٠١٧)