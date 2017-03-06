بلدية القطيف تنفذ 14 مشروعاً تنموياً بنسب تجاوزت 90%

تنفذ بلدية محافظة القطيف حالياً 14 مشروعاً بتكلفة قدرها 95 مليونا و685 ألف ريال، بنسب إنجاز مرتفعة، فيما تكثف جهودها لمتابعة سير العمل ومراحل تنفيذ العديد من المشاريع البلدية التي اعتمدت مؤخراً والجاري تنفيذها والوقوف عليها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة في العقود.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن هناك مشاريع استراتيجية عديدة في محافظة القطيف، لافتا الى ان المشاريع الجاري تنفيذها وصلت لمراحل متقدمة من الانجاز، حيث تتراوح نسبتها بين 10 % – 99 % تقريبا.

وبين أن هناك عدداً من المشاريع تسير بخطى متقدمة، ومؤشراتها إيجابية جداً، وستنفذ حتى قبل وقتها المحدد في العقد، وستكون خدمة للمواطنين وواجهة سياحية للمنطقة. مؤكدا قيام فرق المراقبة بمتابعة دقيقة لمقاولي المشاريع المنفذة؛ للتأكد من الالتزام بالمواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود المبرمة.

وقال إن المشاريع التي تحت التنفيذ تتضمن مشروع صيانة الحماية الحجرية بكورنيش القطيف بقيمة 4,2 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 51 %، صيانة شوارع عنك وتوابعها بقيمة 8 مليون ريالا، ونسبة الإنجاز 100%، صيانة شوارع سيهات وتوابعها المرحلة الثانية للأعوام 34-37هـ بقيمة 3 مليون ريال، وان نسبة الإنجاز 90%، صيانة المباني والنظافة والمرافق التابعة لبلدية محافظة القطيف بقيمة 2,1 مليون ريال، وان نسبة الإنجاز 10%، صيانة لوحات التسمية والترقيم بمدن وقرى القطيف، بقيمة 1,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 16%، صيانة وسائل السلامة المرورية لمدن وقرى القطيف للأعوام 1435 – 1438، بقيمة 1,2 مليون ريال وان نسبة الإنجاز 81%، صيانة مقابر ومغاسل موتى بمحافظة القطيف وقراها للأعوام 1435 – 1438، بقيمة 2,8 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 55%، صيانة منشآت كورنيش القطيف وسيهات ودارين، بقيمة 2,4 مليون ريال وان نسبة الإنجاز 30%، صيانة الشوارع بمدينة القطيف، بقيمة 33,6 مليون ريالا، ونسبة الإنجاز 53%، صيانة الشوارع الرئيسة الرابطة بالقطيف بقيمة 18,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 56%، صيانة الشوارع بمدينة سيهات «جديدة» بقيمة 8,7 مليون ريال، وصيانة الشوارع في مدينة صفوى، بقيمة 13,5مليون ريال، ونسبة الإنجاز 37%، صيانة شوارع تاروت، بقيمة 12,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 31%. وصيانة شوارع عنك وتوابعها للأعوام 1437ـ 1440هـ بقيمة 6.5 مليون ريالا، ونسبة الإنجاز 10%.