تراحم حائل توفر 63 وظيفة للمفرج عنهم

في إطار جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم) بمنطقة حائل، وفرت اللجنة عدد 63 وظيفة للمفرج عنهم.

وأوضح منصور العمار رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بحائل إن اللجنة تسعى لخدمة الفئات المشمولة برعايتها، وتحقيق رغبات أسر السجناء وكذلك المفرج عنهم من توفير المساعدات الخيرية والنواحي الوظيفية وغيرها بهدف رعاية الأسرة في غياب عائلها وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك لعودة المفرج عنه عضوا صالحا في المجتمع.

وأضاف العمار أن اللجنة تحرص على إقامة البرامج التدريبية وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتوفير أكبر عدد من الوظائف، حيث أن دور اللجنة لا يقتصر على توفير المساعدات فقط ولكن أيضا تعمل على نبذ الاتكالية وتشجيع العمل، مؤكدا أن بلادنا – ولله الحمد – فيها الخير الكثير.

فيما أكد المدير التنفيذي للجنة تراحم حائل، الأستاذ عثمان السيف أن اللجنة لا تدخر جهداً في تخفيف المعاناة عن المفرج عنهم وأسرهم، لتوفير

الحياة الكريمة له حتى يكونوا أفراداً منتجين في المجتمع، مشيراً إلى أن المفرج عنهم أخوة لنا زلت بهم القدم، فإن لم نحتضنهم، احتضنهم رفقاء السوء.

وأشاد بالدور الذي يقدمه فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بمنطقة حائل لتعاونه مع اللجنة في توظيف المفرج عنهم بالقطاع الخاص، وكذلك فرع مكتب العمل بالمنطقة أيضاً، مبيناً أن اللجنة تقوم برعايتهم لمدة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنهم.

وأضاف أن آلية عمل اللجنة تبدأ من خلال هذه الفترة بتوجيه خطاب إلى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لطلب توظيف المفرج عنه ومن يرغب في العمل من أسرته.

كما تقوم اللجنة بسداد إيجار منزل المفرج عنه خلال هذه الفترة وتقدم له المساعدة المالية والعينية والسلال الغذائية، خلال هذه الفترة لتخفيف الضغوط المالية عليه، وكذلك مخاطبة صندوق تنمية الموارد البشرية لمتابعة طلب التوظيف.