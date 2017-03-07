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خيرها في غيرها يا إتّي ومبروك عليك الكاس يا هلال.
قال ياكلك قال .
والله عيب يا جمهور الأتّي إلّلي سويتوه في الملعب قوارير الماء غير مقبوله أبداً،، كمان رمي الشباشب ؟!! أمر غير مقبول وعيب والف الفين عيب وما يصير ياجماهير الأتّي ألطيّبين .
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خيرها في غيرها يا إتّي ومبروك عليك الكاس يا هلال.
قال ياكلك قال .
والله عيب يا جمهور الأتّي إلّلي سويتوه في الملعب قوارير الماء غير مقبوله أبداً،، كمان رمي الشباشب ؟!! أمر غير مقبول وعيب والف الفين عيب وما يصير ياجماهير الأتّي ألطيّبين .