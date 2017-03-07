4 أقساط تدفع.. شركة تأجير إلى بيع سيارة «النجعي»

اتخذت شركة «تأجير» قراراً بسحب سيارة المواطن بندر محمد النجعي وبيعها ومطالبته بدفع مبلغ 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مع التوعد بإيقاف خدماته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «سما» بسبب تأخره عن دفع 4 أقساط من السيارة.
وبحسب ما ورد من بندر النجعي في رسالته إلى «الشرق»، فإنه اشترى سيارة قبل عام تقريباً من شركة «تأجير» بقيمة 182 ألف ريال مقابل قسط شهري تبلغ قيمته 2864 ريالا، وبسبب سوء أوضاعه المالية تأخر في دفع 4 أقساط من السيارة، ولكن بمجرد تحسن الأوضاع المالية سدد مبلغ 6000 آلاف ريال دفعة واحدة للشركة، إلا أن الشركة قامت بسحب السيارة وبيعها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف بندر النجعي عن مطالبة الشركة له بدفع مبلغ 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والتوعد بإيقاف خدماته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «سما».. التفاصيل في نص رسالة القارئ بندر محمد النجعي:
إلى السادة صحيفة «الشرق» المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا المواطن بندر محمد النجعي اشتريت سيارة قبل عام تقريباً من شركة « تأجير» بقيمة 182 ألف ريال مقابل قسط شهري تبلغ قيمته 2864 ريالا، وبسبب سوء أوضاعي المالية خلال فترة معينة، تأخرت في دفع 4 أقساط من السيارة، مما تسبب في سحب السيارة من قبل الشركة، ولكن بمجرد تحسن الأوضاع المالية قمت بسداد مبلغ 6000 آلاف ريال دفعة واحدة للشركة، إلا أنني فوجئت برسالة من الشركة ببيع السيارة بسبب المتأخرات ومطالبتي بدفع مبلغ 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة مع التوعد بإيقافي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «سما».
حق الرد:
المحرر: «الشرق» تواصلت مع شركة تأجير، وعرضت المشكلة بتاريخ 17-1-2017، ولكن الشركة التزمت الصمت ولم يصلنا منها أي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر.
الأخ بندر أعانك الله …نريد منك أفادتنا بما تتوصل له من نتيجه مع الشركه عبر صحيفتنا التي جعلت هذا المنبر لصوت المواطن وعليك الاستفادة منه …وأتمنى أن ترفع صورة لمؤسسة النقد والإفادة بما تعمله لك المؤسسه وكذلك تقديم شكوى لوزارة التجاره .وكذلك نتمنى أن ترسل صورة من العقد للصحيفة لنشره للمواطن …حيث أن بعض الشركات وخصوصا التابعة للبنوك مباشرة تتعامل مع الإيجار برفع القسط
ليتساوى مع الحد الأعلى للتأجير لدى شركات تأجير السيارات وتطالب بالفرق فقط لأن العقد تأجير ينتهي بالتمليك… فإن لم يتم التمليك سيكون العقد تأجير وهذا يعني أنه لايحق للشركة بيع سيارة مؤجره وإنما يحق لها بمطالبتك بالأقساط المتأخرة كإيجار واذا ينص العقد على فسخ عقد الايجار في حالة التأخر عن السداد… يعتبر العقد مفسوخا وتنفذ شروطه …لكن عدم الرد والتجاوب من الشركه يعني أن تقوم الصحيفه بذكر اسم الشركه لتحذير المواطنين من التعامل معها…وهذا من حقنا كقراء أن نطلب من الصحيفه أن تنشر اسم أي شركه لاترد على استفسار المواطن لأن الشركه أيضا يملكها مواطن واذا كان الحق معه يجب توضيحه …وماالذي يجعل الشركة تترد وعليها توضيح الأمر أو أنها مقصره ويجب التحذير من التعامل معها …،تحياتي للأخ بندر ..
أبو عبدالله الاصلي ….