في رحلة جوية من أبها إلى الرياض – ويعرف كلامي كل من سافر أو يسافر عبر سير الرحلة نفسه – ستلاحظ عدداً كبيراً من الركاب من كبار السن والعجزة والمقعدين والمرضى الذين يتكبدون عناء السفر إلى العاصمة طلباً للعلاج في ظل انعدام أو انخفاض مستوى الخدمات الصحية في منطقة سكنهم.

السفر قطعة من تعب وعناء للشخص الصحيح المتعافي، فما بالنا بشخص مريض أو طاعن في السن أو مقعد فحتى لو كان هذا السفر عبر رحلة جوية ولا يستغرق وقتاً طويلاً إلا أنه سيكون متعبا ومرهقا لمن هو مضطر إليه طلباً للعلاج.

وهذا ما يجعلنا نلح بالمطالبة بخدمات صحية كافية لأهالي المنطقة وتكفيهم عن السفر خارجها أو البقاء بها دون حيلة.

الأمر لم يعد مجرد مدينة طبية أو سعة سريرية نطالب بها من باب الرغبة في الاهتمام وحسب، ولكنه أصبح مطلباً ملحاً لكافة أهالي منطقة عسير في ظل انخفاض مستوى وجودة الخدمات الصحية في المراكز وقلة المستشفيات الكبرى التي يمكن أن تحتضن كافة الحالات في كل الأوقات إلى جانب الضغط الكبير على مستشفى عسير المركزي، كونه الوحيد الذي يستقبل المرضى من كافة المحافظات التابعة للمنطقة وسعته السريرية وطاقته الاستيعابية أقل من الأعداد التي تصل إليه طيلة اليوم بكثير.

نقرأ عن عدد من المشاريع التي من المزمع الانتهاء منها وستخدم المنطقة في الجانب الصحي، لكن تنفيذها استغرق وقتاً طويلاً منذ تم الإعلان عنها وبعضها لم يكتمل أو توقف تنفيذه لأسباب يجهلها المواطن.

وكل ما يفكر به شخص مريض أو مقعد أو عاجز أنه بحاجة لأمر لا يجعل معاناته تتفاقم مع المرض كاضطراره للسفر بشكل مستمر طلباً لخدمة صحية تناسب عمره وحالته.

مدينة الملك فيصل الطبية، مستشفيات المحافظات التي تم الإعلان عنها بسعات سريرية مختلفة تناسب كل محافظة، وغيرها كثير مما نحن بحاجة ماسة إلى وجودها الفعلي على أرض الواقع والتعجيل بإجراءات تشغيلها وتزويدها بما تحتاجه من كوادر وأجهزة لتصبح وجهة أيسر على الكبير أو العاجز أو المقعد أو المريض.