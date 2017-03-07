600 مليون لتنفيذ 27 مشروعاً للمياه في «الشرقية»

الدمام ـ الشرق

كشف مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الميزانية التي تم تخصيصها لمشاريع المديرية للعام الحالي بلغت 600 مليون ريال، مؤكداً أنها تأتي لدعم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 للعام المالي الحالي 2017م.

وأوضح أن الميزانية ستشمل 27 مشروعاً حيوياً لمدن ومحافظات المنطقة، مبيناً أنها خُصصت لهذا العام المالي لمبادرات تحسين جودة الخدمة وتعزيز مصادر وأمن الإمداد، إضافة إلى زيادة تغطية الخدمات بالمنطقة والخزن الاستراتيجي وحساب نسبة الفاقد في الشبكات.

وبين المهندس المطيري أن اهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بالخدمات المقدمة للمشتركين ومتابعته المستمرة لاحتياجات المنطقة أفضى إلى سعي الوزارة للعمل على تخصيص ما يقارب 275 مليون ريال من الميزانية لشبكات الصرف الصحي في مخطط ضاحية الملك فهد بالدمام، التي تعمل خدمات المياه حالياً على الإعداد لطرح المناقصة خلال الأيام القادمة كمرحلة أولى، وتخصيص 69 مليون ريال للخزن الاستراتيجي للمياه في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية و50 مليون ريال لحساب نسبة الفاقد في الشبكة، إضافة إلى مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال.

وأفاد أن هذه الميزانية الخاصة بالمشاريع سيكون توزيعها وفقاً للمشروع الذي بمجرد الانتهاء منه سيدخل الخدمة وسيستفيد منه المشتركون بشكل مباشر، ولن يتم صرفها على مشاريع ذات عدة مراحل يتطلب تشغيلها انتظار ميزانيات أخرى لاستكمال العمل بها وتدشينها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على إضفاء مبادرات جديدة مع القطاع الخاص لاستثمار مشاريع تنموية لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية كمحطات المعالجة والخطوط الرئيسة لها وتشغيلها في سعي جاد لخصخصة قطاع المياه مستقبلاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)