القبض على عشريني أحرق سيارة مواطن

ألقت شرطة محافظة القريات القبض على شاب قام بإحراق سيارة مواطن.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة محافظة القريات تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإحراق مركبة في حي حصيدة أثناء وقوفها أمام منزل صاحبها.

وأكد النومس أن شرطة المنطقة ستكون بالمرصاد لكل مَنْ تسوِّل له نفسه العبث بممتلكات المواطنين والمقيمين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)