95 مليون ريال لتنفيذ 14 مشروعاً تنموياً في القطيف

تنفذ بلدية محافظة القطيف حالياً 14 مشروعاً بتكلفة قدرها 95 مليوناً و685 ألف ريال، فيما تكثف جهودها لمتابعة سير العمل ومراحل تنفيذ عديد من المشاريع التي اعتمدت مؤخراً والجاري تنفيذها والوقوف عليها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة في العقود.

وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل أن هناك مشاريع إستراتيجية عديدة في المحافظة، مبيناً أن المشاريع الجاري تنفيذها وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، حيث تتراوح نسبتها بين 10 إلى 99% تقريباً.

وأضاف أن هناك عدداً من المشاريع تسير بخطى متقدمة، ومؤشراتها إيجابية جداً، وستنفذ حتى قبل وقتها المحدد في العقد، وستكون خدمة للمواطنين وواجهة سياحية للمنطقة، مؤكدا قيام فرق المراقبة بمتابعة دقيقة لمقاولي المشاريع المنفذة؛ للتأكد من الالتزام بالمواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود المبرمة.

وذكر المهندس مغربل أن المشاريع التي تحت التنفيذ تتضمن مشروع صيانة الحماية الحجرية بكورنيش القطيف بقيمة 4,2 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 51%، وصيانة شوارع عنك وتوابعها بقيمة 8 ملايين ريال، ونسبة الإنجاز 100%، وصيانة شوارع سيهات وتوابعها المرحلة الثانية للأعوام 34-37هـ بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ونسبة الإنجاز 90%، وصيانة المباني والنظافة والمرافق التابعة لبلدية محافظة القطيف بقيمة 2,1 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 10%، وصيانة لوحات التسمية والترقيم بمدن وقرى القطيف، بقيمة 1,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 16%، وصيانة وسائل السلامة المرورية لمدن وقرى القطيف للأعوام 1435 – 1438، بقيمة 1,2 مليون ريال ونسبة الإنجاز 81%، وصيانة مقابر ومغاسل موتى بمحافظة القطيف وقراها للأعوام 1435 – 1438، بقيمة 2,8 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 55%، وصيانة منشآت كورنيش القطيف وسيهات ودارين، بقيمة 2,4 مليون ريال ونسبة الإنجاز 30%، وصيانة الشوارع بمدينة القطيف، بقيمة 33,6 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 53%، وصيانة الشوارع الرئيسة الرابطة بالقطيف بقيمة 18,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 56%، وصيانة الشوارع بمدينة سيهات «جديدة» بقيمة 8,7 مليون ريال، وصيانة الشوارع في مدينة صفوى، بقيمة 13,5مليون ريال، ونسبة الإنجاز 37%، وصيانة شوارع تاروت، بقيمة 12,9 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 31%. وصيانة شوارع عنك وتوابعها للأعوام 1437ـ 1440هـ بقيمة 6.5 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 10%.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)