«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير توطين الوظائف

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الرياضواس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية ومنها العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول التقرير ربع السنوي لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وتوصيات الخطوات التطويرية المقبلة، واتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
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