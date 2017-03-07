عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية ومنها العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول التقرير ربع السنوي لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وتوصيات الخطوات التطويرية المقبلة، واتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.
«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير توطين الوظائف
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بالرياض.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)
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