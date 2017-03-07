وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس على منظومة ترقيم أبواب المسجد النبوي.
وتعمل إدارة الأبواب بوكالة المسجد النبوي على وضع أرقام على جميع الأبواب بالمسجد النبوي باستخدام أرقام كبيرة وملونة لتسهل تعيين الأبواب ومشاهدتها عن بعد من قبل المصلين وزوار المسجد النبوي ولمساعدة التائهين وسهولة إرشادهم على المداخل والمخارج إلى الأروقة والساحات بالمسجد النبوي وذلك لتوفير أقصى الخدمات في المسجد النبوي.
السديس يقف على منظومة ترقيم الأبواب في المسجد النبوي
وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس على منظومة ترقيم أبواب المسجد النبوي.
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