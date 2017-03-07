وكيل محافظ الأحساء يُطلق فعاليات «يداً بيد للوقاية من المخاطر»

دشن وكيل محافظة الأحساء خالد البراك في مجمع العثيم، أمس، فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، بمشاركة أمانة الأحساء وشركة أرامكو السعودية، بحضور مديري الإدارات الحكومية والأهلية بالمحافظة، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتجول البراك في المعرض وشاهد آليات الدفاع المدني، والورش التفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، كما تجول في أركان الجهات المشاركة من قطاعات حكومية وعسكرية وأهلية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد فلاح القحطاني، أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية بما شأنه المحافظة على السلامة ورفع المستوى الوقائي تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية، وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في دعم جهود رجال الدفاع المدني، والتأكيد على تفاعل المجتمع الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح الدفاع المدني في أداء مهامه، إضافة إلى تعريف المجتمع بالدور الذي تقوم به أجهزة وإدارات الدفاع المدني.

وأضاف أن المعرض يشمل عديدا من البرامج والفعاليات والمعارض التوعوية المصاحبة التي تقدم بأساليب متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة وتعمل على غرس مفاهيم الحفاظ على السلامة، ونشر الطرق التوعوية للتعامل مع الكوارث التي قد تحصل، للتقليل من الأضرار والكوارث بكافة أنواعها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)