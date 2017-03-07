بدء إصدار فواتير المياه في جازان وأبو عريش

تبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بداية الأسبوع المقبل، إصدار فواتير المياه لمدينة جازان ومحافظة أبو عريش والمراكز والقرى التابعة لهما.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر الجبر أن إدارة خدمة العملاء ستبدأ ضمن الخدمات التي تقدمها لمشتركيها بإصدار فواتير شهرية لعدادات المياه التابعة للمشتركين في مدينة جازان وقراها، ومحافظة أبو عريش والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

ودعا الأهالي والمقيمين بالمنطقة للتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه، لبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويمنع الإسراف في استخدام المياه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)