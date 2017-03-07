محافظ الأحساء يتفقد منزل أسرة رمَّمته جمعية البر

تفقد محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمحافظة، الأمير بدر بن محمد بن جلوي، صباح أمس، أعمال الصيانة لمنزل إحدى الأسر المستفيدة الذي انتهت الجمعية من ترميمه مؤخراً.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسيف، إن الأمير بدر بن محمد بن جلوي اطلع على أوضاع المنزل قبل الترميم من خلال العرض المرئي الذي أعدته الجمعية بمناسبة الزيارة، واستمع كذلك إلى شرح مفصل عن أوضاع المنزل والصعوبات التي واجهت فريق العمل أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي تم تجاوزها بنجاح.

وأضاف أن محافظ الأحساء وجه الجمعية أثناء لقائه بصاحبة المنزل المرمم، بتقديم عشرة آلاف ريال لتأمين الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي تمهيداً لانتقالهم من مقر السكن المؤقت الذي أمنته الجمعية لهم خلال فترة الترميم التي استمرت ستة أشهر.

من جهتها، شكرت المستفيدة، الأمير بدر بن محمد على حرصه وتفقده أحوالهم وتوجيهاته، كما شكرت جمعية البر بالأحساء على جهودها التي بذلتها في تحسين أوضاع المنزل.

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن الجبر، إن عدد المستفيدين من ترميم المنازل في العامين الماضيين بلغ 481 مستفيداً بتكلفة إجمالية بلغت «4.060.737 ريال»، مبيناً أن الجمعية ستوقع قريباً اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاستفادة من خبراتهم في أعمال الصيانة الخفيفة المتعلقة بـ «الكهرباء، والسباكة، والنجارة، والتبريد والتكييف» لتنفيذها بجودة عالية.

من جهة أخرى، أشاد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، بجهود إدارة الدفاع المدني في تعريف أفراد المجتمع بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، من خلال عرض عدد كبير من الإعلانات في الشوارع والطرقات، وحثهم على زيارة المعرض المصاحب لإطلاعهم وإعطائهم فكرة عن كافة أجهزة مكافحة الحرائق التي يحتاجها الجميع في منازلهم من أجل السلامة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، أمس، مدير عام الدفاع المدني بالمحافظة العقيد فلاح القحطاني.

واستمع محافظ الأحساء إلى شرح من العقيد القحطاني عن فعاليات اليوم التي أقيمت هذا العام تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)