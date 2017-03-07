استحداث مكتب خدمات بلدية في أحياء غرب الدمام

أوصى المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية خلال اجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس الأول، بحضور رئيسه محمد آل دايل، وأعضاء المجلس، باستحداث مكتب خدمات بلدية فرعية في أحياء غرب الدمام، ومخاطبة الأمانة لتقديم خطة الطوارئ المعمول بها من قبلها، وتفعيل مبادرة المجلس المتضمنة القضاء على الحفر، إضافة إلى طلب الاستعانة بخطة طوارئ الهيئة الملكية في الجبيل.

ودعا الاجتماع إلى تشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس لدراسة مقترح تحسين المنظر العام لواجهات المباني والشوارع التجارية وتحديد نمط لها ومن ثم إصدار توصيات تتلاءم مع المقترح.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي خالد البنعلي أن قرار استحداث مكتب الخدمات البلدية يشمل كلاً من أحياء «طيبة، الفيصلية، المنار، الندى، الفاخرية 1، الفاخرية 2، السمحانية، الفرسان، أحياء وزارة الإسكان وعددها 14 ألف وحدة سكنية».

وأضاف أن الاجتماع أوصى بتخصيص شارع رئيس ومهم في حاضرة الدمام لتسميته باسم شارع شهداء الواجب في الشرقية ويكون به ميدان يخلّد أسماءهم على أن يكون اختيار الموقع وأسماء الشهداء بمشاركة المجلس البلدي.

كما أوصى المجلس بإيجاد آلية أفضل لسحب السيارات المعمول بها من قبل شركة «موقف»، ووضع لوحات إرشادية توضح حقوق مستخدمي المواقف وحقوق الشركة، وزيادة نقاط الدفع، إضافة إلى توصية ترفع لأمانة الشرقية للسماح بنسبة 70% عند بناء دور علوي، على أن يتم تفعيل التوصية من خلال تراخيص بناء الوحدات السكنية الجديدة وتراخيص الترميم.

وأوصى المجلس بتشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس لدراسة مقترح تحسين المنظر العام لواجهات المباني والشوارع التجارية وتحديد نمط لها ومن ثم إصدار توصيات تتلاءم مع المقترح، وكذلك تخصيص نسبة من قيمة المخالفات التي تفرضها أمانة الشرقية لصالح المراقبين الميدانيين والصحيين كحافز لهم، وإنشاء حديقتين في حي العزيزية بالخبر وتسمية شوارع الحي المشار إليه وتحديداً مخططي 43/92 قبل الشروع في أعمال السفلتة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)