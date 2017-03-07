«تعليم حفر الباطن» تدشن «معاً لبناء جيل مبدع»

رعى مدير إدارة تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماطر الظفيري، تدشين فعاليات المعرض المشترك لقسمي الموهوبين والموهوبات عن اليوم الخليجي للموهبة والإبداع تحت شعار «معاً لبناء جيل مبدع».

واشتمل المعرض على عدة برامج وفعاليات من تصميم الروبوت الآلي وتطبيق مهارات ستيم للعلوم والرياضيات وبرنامج الذكاءات المتعددة وعرض بعض من المواهب الحسية كالرسم والخط، وكذلك عديد من التجارب العلمية، وتوعية الزوار بآلية المشاركة في جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين التي يستمر التقديم عليها حتى 29 رجب المقبل.

كما تضمنت الفعاليات تكريم الفائز بتصميم أفضل شعار لليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

من جهة أخرى، انطلقت في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة التصفيات النهائية لمشروع صنّاع الأعمال التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9/ 6/ 1438هـ بـرعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

ويشارك تعليم حفر الباطن في التصفيات بمشروعين هما: صناعات الصوف ومشتقاته، ولبن الغنم ومشتقاته.

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم حفر الباطن فهد الشمري أن المسابقة تمت خلال ثلاث مراحل وتم تقييم مشاركات الطلاب من خلال لجنة محلية، وترشيح المشاريع الأفضل للمرحلة الثانية في محافظة الأحساء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)