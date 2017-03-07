نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية، في القاعة الرئيسة لمستشفى الملك فهد بالهفوف، أمس، ورشة عمل في أساسيات مكافحة العدوى. واشتملت الورشة التي استهدفت الطاقم الطبي لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي، على تدريب نظري وعملي عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وكيفية تنظيف وتطهير سيارات الإسعاف بعد نقل الحالات، وكيفية التعامل مع وخز الإبر، إضافة إلى أهمية لبس الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المصابين.
ورشة تكافح العدوى في «الهلال الأحمر»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)
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