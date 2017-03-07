1500 شخص يتعرفون على مبادرة «ترفيه آمن»

تعرّف 1500 شخص على مبادرة «ترفيه آمن» ضمن مشاركة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في ركنها التوعوي، بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني، في معارض الظهران الدولية.

وأوضحت رئيسة قسم العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي المشرفة على مشاركة المبادرة الدكتورة دلال أبوبشيت، أنه تم خلال الركن التعريف بالمبادرة وبأهمية الوعي وخطورة الدبابات، والالتزام بقواعد السلامة، وكيفية استخدام الدبابات بالوسائل الآمنة وتقليل المخاطر، وشرح للإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات التي قدمتها مجموعة من الطلاب المتطوعين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع فريق الشرقية بايكرز، بمشاركة 17 متطوعاً، مبينة أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الدبابات وإرشادهم للطريق السليم في الاستخدام، ومقدمة لجميع شرائح المجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)