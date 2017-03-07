يواصل برنامج مكافحة التدخين بالأحساء مشاركته في برنامج «حياتي غالية» المقام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة التعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومديرية الشؤون الصحية بالأحساء.
وتمثلت المشاركة ضمن أنشطة التوعية في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ «عون»، وبرنامج «أَنِر دربي»، الذي يهدف إلى توعية فئة الشباب من طلاب المدارس حول مخاطر التدخين ووقايتهم من الانخراط في إدمان تعاطي التبغ، الذي يعد بوابة الدخول إلى عالم المخدرات.
كما تضمنت المشاركة عرض عدد من الأفلام التوعوية القصيرة حول آفة التبغ، ومحاضرة توعوية، ومناقشة الحضور حول آفة التدخين.
الأحساء: «مكافحة التدخين» يشارك في «حياتي غالية»
يواصل برنامج مكافحة التدخين بالأحساء مشاركته في برنامج «حياتي غالية» المقام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة التعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومديرية الشؤون الصحية بالأحساء.
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