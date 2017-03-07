جمعيتا السكر السعودية والقطرية توحدان برامجهما

أبرمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، والجمعية القطرية للسكري، في الدوحة، أمس الأول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون ورؤى الجمعيتين، وكذلك توحيد البرامج المشتركة لصالح العاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور بوجه عام في البلدين الشقيقين.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من: المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري الدكتور عبدالله الحمق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي.

وأكد عبدالعزيز التركي، أن الاتفاقية تقضي بالتعاون في مجال المخيمات «مخيم البواسل، ومخيم الشباب المصابين بالسكري، ومخيم الوقاية من السكري»، بالإضافة إلى أن الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء تنظم حفلاً سنوياً للمصابين بالنوع الأول من السكري، يتم فيه تقديم جائزة لأفضل ثلاث فئات من الأطفال الذين حافظوا على مستويات معدل السكر التراكمي ضمن المعدلات الطبيعية لمدة سنة كاملة، مبيناً أنه سيتم تسجيل أعضاء الجمعية القطرية للسكري في هذا البرنامج، على أن يتم التناوب في مكان إقامة الحفل بين قطر والمملكة، كما سيتم الاتفاق على نوع الجوائز المُقدّمة للمراكز الثلاثة الأولى، وعلى إصدار الجوائز باسم الجمعيتين. وأضاف أن الاتفاقية تركز كذلك على مشاركة الجمعية القطرية للسكر في نادي المشي الذي يقام تسع مرات في السنة لمدة ساعة واحدة لمساعدة الجمهور في المملكة وقطر، إلى جانب مشاركة الجمعيتين في احتفالات اليوم العالمي للسكري بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام مع إمكانية عقدها بشكل منفصل أو التناوب في مكان إقامة الحفل بين قطر والمملكة.

وأشار التركي إلى أن الاتفاقية تؤكد على إقامة برنامج حقوق الطلاب المصابين بالسكري في المدارس، وأن يكون للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء والجمعية القطرية للسكري برنامج موحد «حقوق الطلاب المصابين بالسكري في المدارس»، ليتم مشاركته وتنفيذه مع السلطات التعليمية للوقاية من الأمراض غير المعدية، مع ضرورة مشاركة كافة الأطراف في مراجعة بنوده.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)