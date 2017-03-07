امتلاك سيارتين لا يُسقط الضمان الاجتماعي

طمأنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان إلى أن امتلاك سيارتين لا يتسبّب في إسقاط الضمان عن المستفيد. وشرحت الوزارة أن الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى تسقط عن المستفيد في حال كانت المركبات التي يمتلكها مخصصة للتجارة والاستثمار، أما إذا كانت للأغراض الشخصية المعتادة فلا تسقط عن المستفيد.

جاء ذلك في توضيح لما يتم تداوله بشأن إسقاط إعانة الضمان الاجتماعي عن المستفيد الذي يمتلك مركبتين فأكثر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (١) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)