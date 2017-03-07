بدأت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي نشر المنظومة المتطورة المضادة للصواريخ “ثاد” في كوريا الجنوبية، غداة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه اليابان.

وأفاد قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادي الأميرال هاري هاريس أن استمرار أفعال كوريا الشمالية الاستفزازية بما يشمل إطلاق صواريخ متعددة أمس إنما يؤكد رجاحة القرار الذي اتخذناه العام الماضي بنشر ثاد في كوريا الجنوبية.

وتعد منظومة “ثاد” مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية وهي ما تزال خارج الغلاف الجوي أو على وشك دخولها خلال آخر مراحلها.