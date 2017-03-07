شاشة إلكترونية لضبط أسعار الخضار والفواكه بالجوف

أطلقت أمانة منطقة الجوف شاشة عرض الكترونية داخل سوق الخضار المركزي تتضمن قائمة أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق، كفكرة حديثه لتطوير أنظمة العمل بالسوق المركزي للخضار والفواكه.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري انه يتم عرض المنتجات الزراعية بسعر الجملة وبنفس سعر الحراج، حيث أنها تعتبر الأولى على مستوى المملكة وهي حماية للمزارعين والمستهلكين وخطوه تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية حيث تمكن الجميع من الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لكافة المنتجات الزراعية، إضافة لتشديد الرقابة الصحية والمخبرية على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه وتطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وقال الشراري أنها تحدث بشكل يومي من قبل الدلالين المعتمدين وبأشراف من قبل مراقبي الأمانة , ويأتي ذلك ضمن توجيهات ومتابعة سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني لتحسين بيئة العمل بسوق الخضار والفاكهة.

وفي نفس السياق يتم عرض عبر الشاشة الالكترونية كل شهر أفضل مبسط متميز من ناحية النظافة وخلوه من المخالفات مما يجعل المباسط تتسابق للحصول على التميز في تقديم الأفضل للمستهلك بإشراف من إدارة الأسواق.

حضر التدشين مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد العنزي والدكتور صالح الخيال مدير الأسواق والأستاذ فهد الضويحي مدير مختبر الأمانة للأغذية.