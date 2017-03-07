موعد بديل لمحاكمة الحاجي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم / علي بن هاشم بن سلمان الحاجي (سعودي الجنسية)، بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1011746342 ) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم غدٍ الأربعاء 9 / 6 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.