القصاص من جانٍ قتل مواطناً بسكين

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، وذلك بعد إقدامه على قتل “مواطن” بطعنه بسكين مما أدي لوفاته إثر خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة ” أقدم سعيد بن حمدان بن حويان المالكي (سعودي الجنسية) على قتل، صالح بن ساعد بن حويان المالكي (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت مانُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه إلى حين تكليف القاصرين من ورثة القتيل وإتفاقهما مع بقية الورثة على استيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة، واتفاقهما مع بقية الورثة على المطالبة باستيفاء القصاص وأيُد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.