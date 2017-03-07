تعليم حائل: المقطع المصور مبالغ فيه والحفل لا يفي المتقاعدين حقهم

أكدت إدارة تعليم حائل أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن المقطع المصور عن “أطول بوفيه مفتوح بالعالم في حفل تكريم المتقاعدين بتعليم حائل” بأنه مبالغ فيه وحمل جملا إنشائية غير مبررة.

وأشار إلى أنه تم تصوير المقطع أثناء الاستعداد لتجهيز مأدبة العشاء، والتي حضرها أكثر من 350 من المعلمين والإداريين المتقاعدين المحتفى بهم و 550 من المدعوين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي إبراهيم الجنيدي، أن اللجنة المنظمة للحفل كانت قد تعاقدت مع أحد مطاعم البوفيهات المفتوحة لتوفير بوفيه مفتوح لعدد 200 شخص تكفلت الإدارة بنصف التكلفة لعدد 100 شخص فقط، بينما تحمل المطعم النصف الآخر من التكلفة، مساهمة منه وتقديرا لجهود الزملاء المتقاعدين، إضافة إلى تخصيص عدد قليل من الذبائح لمن لا يرغبون البوفيه المفتوح.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مسبقا مع جمعية حفظ النعمة للحضور والاستفادة مما يتبقى من العشاء “إن وجد” لتوزيعه على الفئات المحتاجة وفق المتبع.

وأكد أنه وبحمد الله وتيسيره لم يتبق إلا اليسير من مأدبة العشاء وقد استلمته جمعية حفظ النعمة في حينه.

وقال “الجنيدي”: إذ تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل استمرارها في تكريم الزملاء من الهيئة التعليمية والإدارية المتقاعدين عرفانا بفضلهم وتقديرا وامتنانا لجهودهم التي بذلوها طيلة فترة عملهم.