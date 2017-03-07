ضبط شقة حولها وافدون لمصنع حلويات

تمكنت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة من ضبط شقة سكنية بحي عروة حولها وافدون إلى معمل لتصنيع الحلويات.

وأوضح وكيل الأمين م. محمد سليهم بأنه ورد لغرفة عمليات الأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بالاشتباه في شقة يقطنها وافدون، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق من المراقبين الصحيين وتم مراقبة الشقة واتضح أنها سكنية تحوي على مواد غذائيه بداخلها.

وأضاف سليهم أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم مداهمة الشقة اتضح بأنها عبارة عن معمل لصناعة الحلويات ، مشيراً إلى أنه تم ضبط العاملين بها ، فيما ضبط بداخلها على كميات كبيرة من الحلويات تقدر بأكثر من 1500 كلجم ومواد أخرى مجهولة المصدر وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، فيما تم إحالة الوافدين الى وحدة الضبط لإستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.