ضبط مخابز آلية خالفت الوزن النظامي للخبز في حائل

ضبطت ‏وزارة التجارة والاستثمار مخبزين آلية خالفت الوزن النظامي للخبز في مدينة حائل.

وقالت الوزارة إن فرق الرقابة أوقعت مخالفات فورية على هاذين المخبزين، بالإضافة 15 مخبز آلي تم ضبطها خالفت أيضاً الوزن النظامي للخبز في عدد من مناطق المملكة في كل من تبوك وطريف والجوف والشنان وعرعر والرس ومحافظة حبونا.

يذكر أن الأوزان المقررة ومتابعتها يكاد يكون عمل روتيني وشبه يومي ضمن الجولات الرقابية التفتيشية للمراقبين في منطقة حائل، إلى أن بعض المخابز الآلية تقوم بتقليل الأوزان النظامية للخبز إلى أقل من ٤٠٠ جرام، في حين الحد الأدنى للخبز بقيمة ريال هو ٥١٠ جرام بغض النظر عن العدد.