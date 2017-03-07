إيقاف لاعبي الهلال والاتحاد العابد والمولد مع تغريم نادي الاتحاد

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال نواف شاكر العابد (مباراتين) وغرامة (40000) ريال ، نظرا لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث داخل الملعب في الدقيقة 95 من مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 20 من دوري المحترفين بطريقة استفزازية أمام جماهير الاتحاد مما نتج عنه إثارة الجماهير ، وتسبب في قيامها برمي علب المياه ، كذلك نتج عنه انفعال عدد من لاعبي فريق نادي الاتحاد ، وحصول اشتباكات بين لاعبي الفريقين .

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .

كما أوقفت اللجنة لاعب نادي الاتحاد فهد المولد ( مباراة واحدة ) رسمية ، بالإضافة للإيقاف التلقائي لحصوله على ” كرت أحمر ” بعد قيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة بالجولة الـ 20 ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم .

وغرمت اللجنة نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر) وذلك في لقاء الجولة الـ 20 من دوي المحترفين ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم .

كذلك غرمت اللجنة نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وعلى لاعبي فريق الهلال في الجولة الـ 20 من الدوري .

ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم .