العمل:عدم استقبال العمالة المنزلية يعطيهم أحقية الانتقال لكفيل آخر

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، اليوم إنه “يحق لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم نقل خدماتهم من صاحب عمل لآخر، حال عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول”.