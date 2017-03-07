قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، اليوم إنه “يحق لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم نقل خدماتهم من صاحب عمل لآخر، حال عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول”.
العمل:عدم استقبال العمالة المنزلية يعطيهم أحقية الانتقال لكفيل آخر
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