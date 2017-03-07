عبدالحسين عبدالرضا يتسلم جائزة «الحبتور» للانجازات

تسلم النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا جائزة رجل الأعمال الاماراتي خلف أحمد الحبتور عن مجمل أعماله الفنية.

وعبر الفنان عبدالحسين عبدالرضا، عن سعادته بهذا التكريم الذي يجسد دور ومساهمات القطاع الخاص في دعم الحركة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب “صحيفة النهار الكويتية” .

وشدد الفنان عبدالحسين عبدالرضا على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الكويتي والاماراتي، داعياً لمزيد من المبادرات من القطاع الخاص لتسير جنباً إلى جنب المبادرات الرسمية.