عبدالحسين عبدالرضا يتسلم جائزة «الحبتور» للانجازات

تسلم النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا جائزة رجل الأعمال الاماراتي خلف أحمد الحبتور عن مجمل أعماله الفنية.
وعبر الفنان عبدالحسين عبدالرضا، عن سعادته بهذا التكريم الذي يجسد دور ومساهمات القطاع الخاص في دعم الحركة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب “صحيفة النهار الكويتية” .
وشدد الفنان عبدالحسين عبدالرضا على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الكويتي والاماراتي، داعياً لمزيد من المبادرات من القطاع الخاص لتسير جنباً إلى جنب المبادرات الرسمية.
يستاهل بوعدنان ونقول له ألف مليون مبروك ويسناهل أكثر لأن تاريخه الفني حافل بالإنجازات الفنيه الرائعه وخاصة في المجال الكوميدي وياما أضحك الملايين
وأسعد من كان قلبه حزين من خلال مسرحياته ومساسلاته الكوميديه
أو من خلال أعماله الفنيه الإجتماعيه في السنوات الأخيرة
ومن ينسى درب الزلق والأقدار ودرس خصوصي وقاصد خير وفرسان المناخ وعلى هامان يافرعون وعزوبي السالميه وباي باي لندن وسيف العرب وغيرها الكثير
كما ندعو له بالتوفيق وطول العمر