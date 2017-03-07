استشهاد رجل أمن في جزيرة تاروت

استشهد الجندي أول موسى دخيل الله الشراري ، بعد تعرضه لإطلاق نار عصر اليوم في جزيرة تاورت بمحافظة القطيف.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”الشرق” فإن رجل الأمن وهو أحد أفراد شرطة تاروت أصيب بطلق ناري في الرقبة اثناء خروجه من مقر عمله ، من قبل شخصين يستقلون سيارة ، وجرت محاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

هذا ومن المتوقع أن يصدر بيان من شرطة المنطقة الشرقية يكشف ملابسات الحادثة وتفاصيلها الحقيقية.