“أمانة الرياض” تُشن حملة رقابة على سيارات بيع الأطعمة

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة، مؤخراً حملة رقابية على سيارات الأطعمة المتنقلة بحي حطين، بمشاركة مرور الرياض، وفرق الضبط الإداري والإدارة العامة لصحة البيئة، وفرق بلدية شمال الرياض، وذلك للتأكد من استيفائها كافة شروط ممارسة نشاط البيع والحصول على التراخيص المطلوبة، وإزالة التلوث البيئي التي تخلفه هذه السيارات في مواقع تمركزها, والتأكد من عدم تأثيرها على حركتي المرور والمشاة.

وأوضح المهندس أنور قلم مدير الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة الرياض أن الحملة أسفرت عن حجز 6 سيارات تعمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيالها والتأكيد عليهم بالالتزام بالبيع بالمواقع المحددة من قبل الأمانة.

وأكد المهندس قلم حرص أمانة منطقة الرياض مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على جميع الأنشطة البلدية لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الرياض.