توقيف سيدة تقود سيارتها ليلاً في شوارع القنفذة

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيادتها سيارتها ليلا في شوارع محافظة القنفذة واصطدامها بسيارتين أخريين.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي تظهر من خلاله امرأة تقود سيارة بأحد شوارع القنفذة، وقيامها بصدم سيارتين، فقد تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية، حيث اتضح تعرضها لإصابات بسيطة نتيجة ذلك، وكذلك إصابة أحد السائقين، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمرأة، حيث أظهر قيادتها للسيارة بارتباك ليلا، حيث صورها شخص كان يقود إلى جوارها على الطريق وهو يردد “خايف تصدمني”، قبل أن تقوم بالاصطدام بسيارة أخرى جاءت في مواجهتها.