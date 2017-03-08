«الجزائية» تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة علي الحاجي

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، موعداً بديلاً للمتهم علي بن هاشم بن سلمان الحاجي (سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم 1011746342)، بعدما تغيب عن حضور جلسات المحاكمة المقرّرة للنظر في الدعوى المقامة عليه.

وحثت المحكمة، في بيانٍ لها أمس، المدّعى عليه إلى الحضور إليها في الموعد المحدد.

وأوضحت: «في حال عدم حضوره؛ ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)