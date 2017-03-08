محافظ الأحساء يستقبل مدير جامعة الملك فيصل المكلف

الأمير بدر بن محمد خلال لقائه العنقري (الشرق)

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الأحساءخالد النصيف

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مكتبه بمقر المحافظة في الهفوف، أمس، مدير جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور عبدالرحمن العنقري بمناسبة تكليفه مديراً للجامعة في المحافظة.
وأعرب الدكتور العنقري عن شكره لمحافظ الأحساء على الاستقبال والتوجيهات المتعلقة بالجامعة وتطويرها وانتظام سير العمل فيها طوال العام، مشيداً بحضوره الدائم في جميع الفعاليات التي تقوم وتشرف عليها الجامعة، مؤكداً أن ذلك دليل على اهتمامه بالجامعة ومنسوبيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)
الأحساء  |  خالد النصيف
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