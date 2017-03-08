رسالةٌ من الملك إلى أمير الكويت حول تعزيز العلاقات الأخوية

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، الدكتور عبدالعزيز الفايز، الرسالة إلى الشيخ الصباح الذي استقبله أمس في قصر بيان، في حضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)