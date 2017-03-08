بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، الدكتور عبدالعزيز الفايز، الرسالة إلى الشيخ الصباح الذي استقبله أمس في قصر بيان، في حضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح.
رسالةٌ من الملك إلى أمير الكويت حول تعزيز العلاقات الأخوية
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
-
أمير الشرقية: الأجيال المقبلة ستكون في أيدٍ أمينة بسواعد الأبناء
-
-
-
-
-
-
-
نائب الملك يبحث تعزيز التعاون والعلاقات الأمنية مع نيوزيلندا
-
-
-
-
أمير الشرقية: الأجيال المقبلة ستكون في أيدٍ أمينة بسواعد الأبناء
-
-
نائب الملك يبحث تعزيز التعاون والعلاقات الأمنية مع نيوزيلندا
-
-
-
-
-
-
-
نائب الملك يوجّه بتطوير منصة «أبشر» وتعزيز الاستفادة من التقنية
-
-
-
-
Profile