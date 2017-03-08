شراكة بين «الشؤون البلدية» و«سمة»

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

ووقع المشرف العام على وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، الدكتور غانم المحمدي، والرئيس التنفيذي لـ «سمة»، نبيل المبارك، الاتفاقية في ديوان الوزارة أمس بحضور الوزير، المهندس عبداللطيف آل الشيخ.

وتستهدف هذه الخطوة أتمتة الربط بين الجانبين بهدف الوقوف على كافة التعاملات الآلية والمعلومات الائتمانية الدقيقة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتهدف الاتفاقية، في الوقت نفسه، إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام، من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات «سمة» وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قِبَل القطاع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٣) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)